Spray al peperoncino infiamma lite viabilistica

(Di martedì 2 luglio 2024) Potrebbe essere stata una banale divergenza di interpretazioni su questioni di viabilità a scatenare l’aggressione avvenuta domenica 30 giugno, verso le 12,30 in via Turati a Cerro Maggiore, proprio di fronte all’ingresso dell’Una Hotel e di fianco a quello dell’autostrada. Un automobilista e un motociclista hanno affrontato insieme la rotonda. Uno dei due potrebbe poi aver tagliato la strada all’altro. Invece di lasciar correre, i due si sono fermati pochi metri più avanti per discutere animatamente di quanto accaduto. A quel punto, l’automobilista avrebbe aggredito il motociclista con unoal, accecando temporaneamente il giovane in mezzo alla strada e lasciandolo a terra. Pochi minuti dopo, in via Turati sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia dei carabinieri.