‘Sono don Daniel’ | latitante fermato a San Pietro era ricercato da 9 anni

(Di martedì 2 luglio 2024) “Sono don Daniel e devo incontrare alcuni prelati”. Così un 49enne vestito in abito talare si era presentato ai varchi d’accesso a piazza Sandestando la curiosità degli agenti dell’Ispettorato vaticano. Polizia a San– foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comSono stati proprio questi ultimi che, a seguito di accertamenti, hanno appurato di trovarsi di fronte a un uomo che intanto aveva fornito false generalità, ma soprattutto che eradalle autorità polacche perché indagato di appropriazione indebita per un reato commesso in Polonia. L’uomo era gravato da mandato di arresto europeo Sono stati gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Borgo e dell’Ispettorato Vaticano ad eseguire il mandato di arresto europeo, ai fini dell’estradizione, emesso dalle autorità polacche nel 2015 nei confronti di un 49enne polacco.