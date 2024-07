Roma bambini insultati e malmenati dalle maestre dell’asilo nido | condannate due educatrici

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Quando i genitori affidavano i loroall’asilo«Papero Giallo», nella zona Eur di, erano ignari di quello che i piccoli avrebbero affrontato tra quelle mura. I primi sospetti sono iniziati quando bimbi, tra i 19 e i 32 mesi, sono tornati a casa piangendo, in qualche caso con dei lividi sul viso. Le preoccupazioni dei genitori hanno spinto a fare approfondimenti, e questi ultimi si sono convertiti in scoperte indigeribili. I piccoli venivano, umiliati,. Schiaffeggiati, talvolta. Presi per i capelli, in altri casi, oppure colpiti alla testa con i loro stessi giocattoli. Un incubo silenzioso durato due anni, dal 2016 al 2018, che ha portato in Tribunale 4, accusate di maltrattamenti. Una quinta è stata accusata di aver assistito, impassibile, a quelle violenze fisiche e verbali.