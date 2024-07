Rissa a Latina | uomo sfregiato al volto con un coccio di bottiglia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – I poliziotti della squadra volante, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti in zona Autolinee per una lite tra alcuni cittadini extracomunitari, culminata nell’aggressione ai danni di due soggetti, tra cui un minorenne. Gli agenti delle volanti, impegnati nei servizi controllo del territorio, stavano transitando nella zona, luogo dove è stata disposta l’intensificazione dei controlli da parte del Questore proprio in considerazione dell’elevato tasso di delittuosità, quando hanno visto un gruppetto di giovani stranieri in particolare stato di agitazione. Avvicinatisi al gruppo per chiedere spiegazioni, i poliziotti hanno accertato che uno dei due stranieri presentava delle ferite da taglio sule l’altro una ferita all’addome.