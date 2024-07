Richard Gere sbarca alla corte di George Clooney per la sua prima serie tv L' attore entra nel cast dello spy thriller The Agency con Michael Fassbender

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 luglio 2024) Aldella nuovatv di, The, continuano ad aggiungersi nomi di grandissimo spessore. E così, dopoe Jeffrey Wright è il momento di un altro calibro da 90:. Lavolta diin unatv Il 74enne divo, così, per lavolta in carriera nella lunga serialità. Perché a differenza della minidel 2019 della Bbc, MotherFatherSon, che durava solo 8 episodi, questo nuovospionistico ha la potenzialità di durare per diverse stagioni. In Italia lo vedremo su Paramount+. «è un personaggio unico, adorato da generazioni di fan in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di infondere profondità e autenticità in ogni ruolo che interpreta», ha dichiarato Chris McCarthy, Co-Ceo di Paramount Global.