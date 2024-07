Premio Maltinti i riconoscimenti In Toscana vincono Maioli e Scozzoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono due ravennati i vincitori delle categorie nazionali del, istituito dal comune di San Miniato Basso (in provincia di Pisa) per omaggiare la memoria di Mario, storico dirigente di pallavolo della zona. Molto qualificata la giuria, presieduta da Roberto Ghiretti, con gli ex giocatori Bracci, Vullo e Recine e il giornalista ravennate della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Per le categorie "Dirigente" e "Allenatore" sono stati scelti due personaggi che hanno agito lontano dai riflettori principali con la loro opera oscura e preziosa. Come miglior dirigente ha vinto Corrado, socio fondatore e uomo-staff del Porto Robur Costa con incarichi di magazziniere e di coordinatore degli allestimenti di campo, sempre vicino anche alle vicende delle squadre giovanili.