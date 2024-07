Portogallo-Slovenia la sequenza dei rigori VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) La partita tra, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024, si prolunga sino alla fase a: ecco la. Il match, finito dopo 120 minuti sullo 0-0, viene deciso dai tiri dagli undici metri. A giocare un ruolo fondamentale è Diogo Costa, che para i tutti e tre idella, mentre i portoghesi vanno a segno per tre volte. I portoghesi volano così alla fase successiva, mentre il sogno continentale dellatermina qui. Cristiano taking first penalty shot for Portugal. And Portugal winning 3-0 in penalty shootout. ? pic.twitter.com/ARfjbTWUOP — Niraj kumar (@nirajmarkam) July 1, 2024, ladei) SportFace. .