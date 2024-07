Pilota muore durante il volo scoppia il panico | malori caos e infarti tra i passeggeri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Qualche mese fa si verificò una situazione, tanto anomala quanto pericolosa, a bordo di un Airbus 320 della compagnia indonesiana Batik Air, dove entrambi i piloti incredibilmente si addormentarono. L’aereo uscì fuori rotta ma miracolosamente non fu coinvolto in alcun incidente. Sempre su un Airbus 320, questa volta della compagnia egiziana Sky Vision indal Cairo e Taif, si è verificato un altro episodio molto controverso: ildell’aereo è mortoile il secondo, che ha preso in mano i comandi, ha informato idi quanto stava accadendo chiedendo un immediato atterraggio d’emergenza. L’aereo è stato dirottato verso l’aeroporto di Gedda, ma sono stati momenti di terrore e die infatti a bordo è successo di tutto.