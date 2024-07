Nuovo farmaco approvato per l’Alzheimer precoce

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 2 luglio 2024)perLa Food and Drug Administration ha recentementeunper la malattia di Alzheimer, suscitando reazioni contrastanti tra speranze, delusioni e scetticismi. Donanemab: IlTrattamento Donanemab, commercializzato come Kisunla, ha dimostrato di poter modestamente rallentare il declino cognitivo nelle fasi iniziali della malattia, sebbene con rischi per la sicurezza come gonfiore e sanguinamento cerebrale. Kisunla è simile a Leqembi,l'anno precedente, entrambi trattamenti endovenosi che agiscono su una proteina coinvolta nele possono ritardare lo sviluppo della demenza di alcuni mesi, pur presentando rischi simili. Benefici e Differenze di Kisunla