Mezzo uomo sei malato fai schifo Luca Ciceroni il meteorologo Rai aggredito al bar dal cameriere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Questa non l'aveva “prevista”. Lui, il giornalista e metereologo tv, con un passato a Sky Tg24 e ora militante della tv di Stato, mamma Rai, è rimasto vittima sabato scorso di insulti omofobi in un locale di Roma, quartiere Montesacro. L'accaduto lo svela lo stesso, con un post su Facebook in cui riversa tutta la propria amarezza. Era semplicemente a bere uno spritz in Piazzale Adriatico con due amiche, quando è stato apostrofato omofobicamente da uno dei camerieri, come scrive nel post. Il racconto, poi, prosegue: “Tutto è partito da un apprezzamento nei confronti del, tale Vincenzo, il quale ha reagito affrontandomi in maniera pesante con insulti, quali fr***o di merda,, mi fatetu e tutti coloro che sono come te, siete malati, state lontano da me perché portate solo malattie!!!”.