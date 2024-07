Malattie cardiache congenite Una clinica dedicata ai ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Distribuzione di materiale informativo sulle patologiee i corretti stili di vita, ma anche supporto in termini di counseling per affrontare con più consapevolezza visite e terapie. Sono solo alcuni dei servizi offerti dalla “Transition clinic“, ambulatorio appositamente dedicato agli adolescenti affetti da cardiopatie, attivo al Policlinico San Donato. L’obiettivo è seguire i, in maniera mirata e personalizzata, nella loro transizione dalle cure dell’età pediatrica a quelle dell’età adulta attraverso interventi educativi e psico-sociali che possano fornire aiuto anche alle famiglie. Tre in particolare gli step del percorso. Un primo passaggio si propone, attraverso la distribuzione di materiale informativo, di sviluppare la consapevolezza dell’adolescente circa la propria condizione, ribadendo l’importanza di uno stile di vita adeguato e delle periodiche visite di follow-up.