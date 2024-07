Lutto nel mondo del calcio | si è spento a 77 anni Comunardo Niccolai

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024)neldelitaliano: è morto a 77un calciatore che ha fatto la storia di questo psport, lasciando un vuoto immenso nel cuore sia dei tifosi che della sua famiglia. Una notizia improvvisa che ha lasciato tutti quanti completamente senza parole. Un personaggio d’altri tempi che ha dedicato tutta la sua vita alla passione del calco e allo sport. Ilpiange, ex calciatore e allenatore capace di lasciare un segno indelebile nel nostro pallone. Per lui a 77sarebbe stato fatale un malore mentre si trovava in ospedale.è stato il protagonista dello storico scudetto del Cagliari nella stagione 1969/70 ed è passato alla storia anche come il “re degli autogol”. Molto particolare la storia del suo nome:è un esplicito riferimento alla Comune di Parigi, ovvero il governo di ispirazione socialista che s’instaurò nella capitale transalpina nel 1971.