LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | Tittia insegue l’undicesima affermazione

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi, la più antica e rinomata corsa italiana di cavalli che da quasi 400 anni si disputa in Piazza del Campo. La città toscana si ferma per la prima delle due Carriere dell’anno, quella dedicata alla Madonna di Provenzano, la quale precede il cosiddettodell’Assunta che si disputerà il 16 agosto. Come da tradizione, parteciperanno le sette Contrade che non hanno gareggiato nell’ultimodell’Assunta – Civetta, Leocorno, Lupa, Nicchio, Pantera, Onda e Valdimontone – più il Bruco, la Giraffa e l’Oca, sorteggiate tra le dieci partecipanti dell’ultima Carriera, per arrivare a un totale di dieci Contrade in gara che si giocheranno la vittoria.