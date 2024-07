L’ipotesi estorsione In un video il blitz decisivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Stefano Guidotti, 56 anni, imprenditore e direttore generale dell’ufficio di rappresentanza della Siad, azienda di Bergamo che produce gas tecnici e industriali, rapito in Russia e liberato dalla polizia dopo tre giorni, ha origini sambenedettesi. Il padre Stefano e la madre Luigia, per tutti Luisa, abitano in una villetta nella zona residenziale della Riviera delle Palme. Si è trattato di un rapimento lampo, a fine diche secondo alcune fonti è stato messo a segno da banditi Uzbeki. L’episodio è accaduto nelle prime ore di venerdì nel centro di Mosca, sul viale Sadovaya-Triumfalnaya. I rapitori l’hanno afferrato e spinto all’interno di una Bmw e di lui si sono perse le tracce. Il Guidotti è stato liberato domenica con undella polizia in un appartamento di Bryansk nel microdistretto di Novostroika ad oltre 400 chilometri di distanza da Mosca.