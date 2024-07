Le assicurazioni battono cassa e chiedono allo Stato di fare la sua parte | incentivi fiscali condivisione dei rischi climatici e la loro sanità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Otto miliardi di euro di risultato netto su 130 miliardi inti grazie ai premi pagati dai clienti, non bastano allesocie dell’Ania che il 2 luglio si sono riunite in assemblea a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica. La lobby delle compagnie assicurative candida i suoi associati a “un ruolo economico e sociale ancora più importante di quello svolto sino ad oggi, sia in qualità di gestore professionale deisia in veste di primario investitore istituzionale“, battendosotto forma di agevolazioniper le polizze meno vendute, ma anche di normative sui risarcimenti dei danni alla persone che però sono state bloccate dal Consiglio diperché sfavorevoli alle vittime. E chiede di entrare nelladalla porta principale, lamentando il mancato accesso delle compagnie ai fondi del Pnrr.