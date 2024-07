La Talpa due protagonisti di Amici hanno sostenuto il provino | ecco chi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) In queste settimane, timidamente, la produzione de Lasi è messa in moto in gran segreto ed ha iniziato a fare le prime telefonate ai papabili concorrenti. Oltre la modella Sara Croce (vista nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle), TvBlog ha anticipato che anche duediil. E non due qualsiasi, bensì una coppia: Veronica Peparini e Andreas Muller. La coreografa e il ballerino sono diventati genitori delle gemelle Penelope e Ginevra da sei mesi, quindi ho forti dubbi che uno di loro possa accettare di partecipare a La, figuriamoci in coppia. Sarebbe impensabile. Nel dubbio, la notizia è uscita e io ve la riporto. “Oggi TvBlog è in grado di svelare che tra coloro cheilper partecipare a Lain veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller” – si legge sul sito televisivo – “Andreas, 28 anni, e Veronica, 53 anni, si sono conosciuti addi Maria De Filippi nel 2018.