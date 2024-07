La Rosa di Versailles ecco il trailer del nuovo film anime su Lady Oscar

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 luglio 2024) MAPPA, noto studiogiapponese, ha rilasciato ildi Ladi, in arrivo nel 2025, basato sulla storia di; il, diretto da Ai Yoshimura, da una sceneggiatura di Tomoko Komparu, si rifà dunque alla famosa serieambientata nella Francia del 1700, riprendendone gli stilemi di animazione. Come si evince dalla sinossi ufficiale che vi proponiamo qui sotto, le premesse delsono identiche a quelle della serie animata amata da intere generazioni di telespettatori negli anni ’80 e ’90.François de Jarjayes, cresciuta come “figlio” ed erede della famiglia di un generale francese, si veste in abiti maschili. Maria Antonietta arriva dalla vicina Austria, in predicato di diventare nobile e graziosa consorte reale.