Judo Savita Russo e il sogno olimpico | Mi sono meritata la fortuna Non andrò a Parigi solo per partecipare…

(Di martedì 2 luglio 2024) Tre mesi fa perdeva al primo turno del Grand Slam di Antalya contro la polacca Natalia Kropska ed era 56ma nel rankingdei -63 kg con soli 633 punti, oggi è qualificata ufficialmente per i Giochi di2024. Stiamo parlando di, protagonista di una rincorsa esaltante che l’ha vista ottenere in extremis il ripescaggio per le Olimpiadi tramite quota continentale (in seguito ad alcuni incastri favorevoli) grazie ad uno strepitoso bronzo europeo e al cruciale quinto posto ottenuto al Grand Slam di Dushanbe. La siciliana classe 2005, una delle giovani promesse più interessanti delitaliano, ha commentato la notizia del suo pass a cinque cerchi ai microfoni di OA Sport. Come hai vissuto queste ultime settimane dopo il Mondiale e qual è stata la tua prima reazione quando hai ricevuto la notizia del pass per? “Dopo il Mondiale era tutto un punto interrogativo perché cambiando le classifiche e non arrivando a un piazzamento, non c’era nessuna certezza.