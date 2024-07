Jordan Bardella il passato da privilegiato che imbarazza il leader della destra francese | le bugie sull’infanzia difficile e l’aiuto del padre ricco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Ben prima del pieno di voti ottenuto al primo turno delle elezioni legislative in Francia,ha dovuto combattere con i pessimi voti che lo hanno portato ad abbandonare gli studi universitari. Ildeldi Rassemblement National sarebbe ben diverso da come lo ha raccontato finora lui. Oggi il 28enne delfino di Marine Le Pen si racconta come un politico che si è fatto da solo, nonostante le umili origini in un quartiere. A France 2 lo scorso aprile aveva raccontato di essere cresciuto con la madre nel quartiere popolare del sobborgo parigino di Saint-Denis: «Mi sono trovato di fronte alla vioeknza, vedendo mia mare che non riusciva a sbarcare il lunario». Ha poi raccontato che a 16 anni aveva deciso di entrare nel partito di estrema, dopo le rivolte nelle periferie francesi del 2005.