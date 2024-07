It-Alert domani nuovo test | a che ora suona l’allarme e dove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024), 3 luglio, si concluderà la serie didi IT-, il sistema nazionale di allarme pubblico sviluppato dal Dipartimento della Protezione Civile. Questa giornata vedrà coinvolti i cittadini che si troveranno a meno di 3 chilometri dagli stabilimenti Italmach Chemical Spa di Arese (Milano), Industriale Ese Srl di Arluno (Milano), Olon Spa di Rodano (Milano) e Rainoldi Srl di Levate (Bergamo). Durante la fascia oraria compresa tra le 9 e le 12, riceveranno sui loro cellulari un messaggio di allerta che indicherà la simulazione di un incidente industriale. Dettagli deiIl sistema IT-è progettato per informare i cittadini in tempo reale di eventuali emergenze, come incidenti industriali rilevanti o il collasso di grandi dighe.