Inter con la rosa extra large | ecco tutti i 45 nomi ritrovati da Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) In casai numeri non sono un problema ma avere unacon diversi esuberi da piazzare non aiutané la dirigenza in sede di calciomercato. Le prime novità sono note ma l’attenzione adesso va rivolta alle vecchie conoscenze., a seguire,i dettagli MILANO – L’apertura ufficiale della finestra estiva del calciomercato è il momento ideale per fare il punto della situazione su tutto. Il 30 giugno 2024 sono terminati sia i contratti dei calciatori della Prima Squadra in scadenza sia quelli dei calciatori in prestito altrove. E dal 1° luglio 2024 ladell’di Simonetorna ufficialmente. In attesa di capire che decisioni verranno prese con alcuni ex primavera fuori dal progetto e non impiegabili nella seconda squadra (che non è stata allestita per questa stagione, ndr), l’conta ben 45 tesserati al momento! Più precisamente: 5 portieri, 10 difensori, 8 esterni, 9 centrocampisti e 13 attaccanti.