In Francia il grande sconfitto è Macron | a inseguire l’ultradestra non si fa che normalizzarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Alle Europee del 9 giugno 2024 inha votato poco più di un avente diritto su due: il 51,5%. Venti giorni dopo, al primo turno delle legislative, la percentuale è balzata al 66,7%. Un’ondata di partecipazione elettorale come non si vedeva da trent’anni. Perché tante persone, che meno di un mese fa erano rimaste a casa, stavolta hanno deciso di votare? Perché hanno creduto che lafosse davvero dinanzi a una scelta tra diverse visioni della società, dei mali del presente e dei possibili orizzonti di futuro. In ballo ci sono i destini propri e del proprio Paese. Contribuire col proprio voto a un governo di Bardella (Rn) o di Mélenchon (Nfp) – entrambe realistiche – non è lo stesso. La partecipazione si produce laddove in ballo non c’è la mera alternanza tra due facce della stessa medaglia, ma tra alternative vere e credibili.