Il Comune di Caserta non paga società raccolta rifiuti protesta dei sindacati

(Di martedì 2 luglio 2024). Lavoratori del settore ambientale verso lo stato di agitazione a, a causa del mancatomento da parte deldel canone mensile da poco più di un milione di euro allache svolge il servizio die smaltimento, l’Isvec; un mancato passaggio che rischia di avere ripercussioni negative sulmento delle retribuzioni ai lavoratori relative agli stipendi di giugno e luglio e alla quattordicesima mensilità. Una situazione di tensione denunciata da giorni daiFit-Cisl e Uil-Trasporti e alimentata anche dal passaggio di consegne in corso in questi giorni tra la Isvec e la azienda Si.Eco, che si è aggiudicata il nuovo appalto delper il servizio di igiene ambientale. La Isvec, che ha svolto il servizio per un anno sulla base di un appalto di sei mesi più sei, ha fatto ricorso e il Tar Campania ha fissato per il 24 ottobre prossimo l’udienza per discutere la causa nel merito, e ciò sulla base della norma del codice del processo amministrativo (articolo 55 comma 10) che dà facoltà al Tar di fissare un’udienza di merito nel breve tempo, assorbendo anche le richieste cautelari presentate, quando ritiene che le esigenze del ricorrente (in questo caso l’Isvec) siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili per tale via.