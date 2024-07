I prossimi avversari degli italiani a Wimbledon | ipotesi derby tra Sonego e Fognini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Quattro uominihanno già superato il primo turno a2024, mentre in campo femminile per il momento l’unica a riuscirsi è stata Jasmine Paolini. In attesa di capire chi si aggiungerà a quest’elenco (oggi possono provarci Musetti, Nardi, Darderi, Cobolli, Bellucci al maschile oltre a Lucia Bronzetti tra le donne), andiamo a scoprire idei nostri portacolori ai Championships. Purtroppo già al secondo turno andrà in scena iltricolore tra il numero 1 del mondo Jannik Sinner ed il finalista di questo torneo nel 2021 (perdendo contro Novak Djokovic) Matteo Berrettini. Un sorteggio crudele per l’Italia, che altrimenti avrebbe potuto sperare di raggiungere almeno la seconda settimana del Major londinese con entrambi.