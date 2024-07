Edison 7 nuovi impianti fotovoltaici in Piemonte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), tramite la controllataRinnovabili, ha costruito 7in, nelle province di Alessandria e di Torino, per una potenza complessiva di 45 Megawatt. Grazie all'entrata in esercizio di questiconferma il suo percorso di crescita nello sviluppo e realizzazione di nuova capacità rinnovabile, che prevede di investire 5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030, per accrescere l'installato green dagli attuali 2 Gw a 5 Gw. Quattro dei setterealizzati sono entrati in esercizio negli scorsi mesi; tre invece, i cui lavori sono terminati nel 2023, sono in attesa dell'allaccio alla rete elettrica nazionale, che dovrebbe verificarsi entro la fine del 2024. A questi si aggiungono altri due, già in precedenza nel portafoglio di, in provincia di Alessandria e in esercizio dal 2011.