Dj e producer | heysimo dietro le quinte della musica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Una personalità composita, un artista a tutto tondo: Simone Sproccati, in arte, è un dj,e sound engineer. In sostanza, la sua vita è un succedersi di suoni ed emozioni. Tra le sue attività ci sono anche quelle di socio del Crono Sound Factory e responsabile audio per l’Italia di Red Bull. Oltre a quella come dj e "maestro di cerimonia"festa indie del Magnolia all'Idroscalo. Simone, come hai iniziato a fare il produttore? «Io ci sono arrivato dopo un percorso tortuoso. Ho iniziato volendo fare il chitarrista. Avevo iniziato a scrivere canzoni da molto piccolo, poi ho scoperto i vari ruoli che ci sono nella, anche quelli maggiormentele. Da ragazzino amavo i Vanilla Sky e ho scoperto che il chitarrista e cantante aveva fatto anche tutta la parte in studio dei braniband e sono rimasto folgorato.