Dalla Melevisione al matrimonio | sposato con Roberto Nozza

(Di martedì 2 luglio 2024) Una pietra miliare per Tonio Cartoonio Danilo Bertazzi, ricordato dai Millennials come Tonio Cartonio della “”, si è. Dopo dodici anni di fidanzamento, l’attore 64enne ha detto “sì” al compagno. Festeggiando l’Amore in Brianza La coppia ha condiviso su Instagram i momenti di gioia, documentando la cerimonia civile tenutasi in Brianza lunedì 1 luglio. Circondati da familiari e amici, l’evento è stato una bellissima celebrazione del loro amore. Una dichiarazione semplice ma potente Danilo ha accompagnato le foto accorate con una didascalia semplice ma profonda: “Sì”, insieme all’hashtag “L’amore è amore”. Le immagini includevano uno scatto della coppia abbracciata, Bertazzi sorridente in bianco e con in mano un mazzo di gigli, e una foto delle loro mani intrecciate che mostravano le loro fedi nuziali.