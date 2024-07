Avella Anfiteatro Romano sold out per la consegna dei premi Artis Suavitas 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ stato un grande successo di critica e di pubblico quello che ha riscontrato la quinta edizione del, che nella serata di domenica, 30 giugno, ha visto salire sul palcoscenico dell’del Parco Archeologico(AV), eccellenze internazionali del mondo delle arti, della cultura, dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria. “Il nostro percorso ci insegna che mediante l’Arte e la Cultura – ha affermato l’Avvocato Antonio Larizza, Presidente diAps – possiamo imparare come si può stare al mondo, per trovarvi bellezza in ogni istante. Anno dopo anno, profondiamo il massimo sforzo per creare qualcosa di unico, qualcosa che renda il mondo più bello e ciascuno di noi una persona migliore.