A Bologna È tempo di Scienza | scopri i segreti del cielo stellato

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Dal 5 al 31 luglio in via San Donato 149 si terrà il primo festival astronomico di quartiere dedicato alla, previsto dalla programmazione diEstate 2024. I temi e i collaboratori Un’ottima occasione per conoscere meglio i corpi celesti e le leggi che regolano l’universo o abbandonarsi semplicemente alla contemplazione del, “Èdi" è l’esito dell’intesa raggiunta tra l’associazione Sofos APS e il quartiere. Dalla mitologia all’astrofisica, passando per la dirimente questione del, questi sono i temi per quella che si prospetta essere non solo una serie di incontri di divulgazione, ma anche un’opportunità di condivisione sociale e di comunità capace di conciliare il rigore del metodo scientifico con la dimensione poetica dell’osservazione degli astri.