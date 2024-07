Wimbledon 2024 Paolini conquista il secondo turno | Ho alzato il livello e mi sono sentita libera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Londra, 1 luglio– Jasminescende in campo al Torneo die lo fa per la prima volta. E l’Azzurra vince al primocon la spagnola Sara Sorribes Tormo, per 7-5 6-3. A margine del match, in attesa della seconda partita del 3 luglio con la belga Minnen, la tennista tricolore ha detto: “Oggi ero un po’ nervosa – spiega nel corso della conferenza stampa andata in scena nella Room 2 dell’All England Club, come riporta supertennis.tv – , è stato un match pieno di alti e bassi, complicato. Lei è una giocatrice pericolosa che ti fa pensare tanto, rallenta, utilizza molto il back e sa venire bene a rete. La conosco, anche perché abbiamo la stessa età, e già lo scorso anno a Palermo avevamo giocato un primo set durissimo.