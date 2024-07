Vis Pesaro quasi fatta Mancano tre rinforzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Comincia oggi ufficialmente, con il Gran gala di apertura al Grand Hotel di Rimini, il calciomercato 2024, che impazzerà per due mesi, ben oltre la prima giornata di campionato. La Vis arriva all’appuntamento con larga parte del lavoro svolto. Per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Roberto Stellone, possibilmente entro il raduno del 15 luglio e il successivo ritiro di Cingoli,almeno tre elementi. Un portiere innanzitutto: diventata impervia la strada che porta a Filippo Rinaldi del Parma, la scelta sembra caduta su Goiele Zacchi, classe 2003, 33 presenze + 2 di playoff nell’ultima stagione con la Giana Erminio; il fatto che sia di proprietà del Sassuolo, con cui la società biancorossa è in ottimi rapporti, agevola il compito.