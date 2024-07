Trevisani | L’Italia riparta dai giocatori forti Barella e Bastoni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)è tornata già dalla Germania, l’esperienza agli Europei è andata malissimo. Riccardospiega da chi ripartire su Sport Mediaset, tra questi c’è. RIPARTENZA – Gli Europei delsono stati un vero e proprio flop. La qualificazione agli ottavi di finale aveva nascosto, più o meno, gli errori ai gironi di Luciano Spalletti e le pessime prestazioni della squadra. Non c’è stata una singola partita in cui la Nazionale abbia dimostrato di essere di alto livello, nemmeno con l’Albania. Riccardoesprime il suo parere e soprattutto individua i nomi da cui ricominciare nel futuro: «Noi abbiamo Donnarumma e altri dieci, non basta avere un solo campione. Prendete l’Inghilterra: ha giocato male e poi gliel’ha risolta Bellingham.