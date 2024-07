Resta o lascia? Biden in ritiro con la famiglia per decidere il suo futuro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il destino della candidatura democratica, e cioè la prosecuzione per Joedopo la prova appannata nel duello televisivo con Donald Trump, si sposta da Washington a Camp David. Lì è previsto che il presidente Usa discuta con la suaildella campagna elettorale per la sua rielezione. Ascriverlo è stata ieri Nbc News citando fonti informate. La visita a Camp David era stata programmata prima del dibattito televisivo di giovedì e prevedeva che il presidente americano e la first lady Jillraggiungessero lì figli e nipoti. «Una riunione informale», come sottolineano le fonti, ma che potrebbe essere determinante per «un ripensamento» di. Alcuni democratici ritengono che solo il presidente, dopo essersi consultato con la sua, possase andare avanti o terminare anticipatamente la sua campagna.