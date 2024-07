Preolimpico di Basket Maschile è tutto pronto a Portorico | l’Italia verso l’esordio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) San Juan – Inizia nella giornata di domani ildia San Juan, nell’isola di. I ragazzi deldi Coach Pozzecco puntano alla qualificazione per Parigi 2024 ed esordiranno sul parquet contro il Bahrain. La competizione si svolgerà dal 2 al 7 luglio. Come riporta fip.it ‘Al Torneo Pre Olimpico di San Juan partecipano sei squadre divise in due gironi da tre formazioni ciascuno che si sfidano in un gironcino alna con gare di sola andata. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accedono alla fase a eliminazione diretta. Le prime classificate incrociano le seconde classificate nelle semifinali. Le squadre che avanzano giocano la finalissima. La vincitrice si qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.