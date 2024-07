Perché non sono d’accordo con la scena muta delle tre studentesse alla maturità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non avrei mai pensato di esserecon la ex assessora di lungo corso alle politiche scolastiche del Veneto, arci conservatrice e oscurantista, Elena Donazzan, ora parlamentare europea. Donazzan ha condannato il comportamentotreribelli e chiesto una qualche forma di punizione. Condivido questa sua tesi anche se conargomentazioni diverse. La reazionaria Donazzan vede la scuola come una caserma dove gli studenti e ledevono essere sempre dei soldatini obbedienti. Appartenendo il sottoscrittoparrocchia opposta, mi sento invece di entrare nel merito. Levittime, non tanto innocenti, dell’ideologia perniciosa del voto come unica cosa che conta del percorso scolastico. In questa valutazioneaiutato dal fatto che per molti annistato presidente di Commissione degli esami di Stato, quelli che i giornalisti definiscono di