Oriana Bertolino | Marsala sconvolta per la pallavolista precipitata col quad a Malta

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Siamo ancora increduli che questa tragedia sia successa proprio a te. Amavi gli animali, quanti consigli ci hai dato per Ercole. La cuccia che gli hai regalato anni fa ancora la usa come letto da notte”, è uno dei ricordi struggenti di un amico di, il mondo della pallavolo siciliana, i familiari, gli amici, chi “Ha avuto la fortuna di incontrarla”, tutti sconvolti per la morte della 31enne. E’ stata aperta un’inchiesta per fare piena luce sull’incidente che ha provocato l’assurda morte dellamentre era in vacanza sull’isola di Gozo, a, dove èda una scogliera mentre era sulla sella di unguidato da un amico. L’incidente è avvenuto sabato intorno alle ore 20, nei pressi della “Wied il-Mielah”, vicino a Gharb, luogo panoramico e suggestivo noto per le sue pareti rocciose a picco sul mare.