Offende ma sparacchia a casaccio | affondo di Capezzone a papà Salis

(Di lunedì 1 luglio 2024) La neoeletta al Parlamento europeo Ilariaha risposto alle polemiche scatenate dalla sua adesione ai movimenti per la casa e alle richieste di Aler, l'ente che gestisce gli alloggi popolari di Regione Lombardia, di 90mila euro come arretrati perché trovata in una abitazione occupata nel 2008. "Chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari", ha scritto in un lungo post sui suoi profili social. “Il movimento di lotta per la casa – ha continuato - ha sempre agito con la forza della legittimità data dal semplice principio che tutte e tutti dobbiamo avere un tetto sulla testa. Questo è il nocciolo della questione, l'argomento su cui tutti siamo chiamati ad esprimerci e a decidere cosa vogliamo collettivamente".