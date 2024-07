Nel calcio dei miliardi per una volta vincono i tifosi | dopo le proteste l’Atletico Madrid torna al logo originale festa fuori dallo stadio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nei club gestiti come holding, neldei bilanci miliardari e dei giocatori che diventano asset strategici, c’è una storia che avvicina il pallone alla sua gente. E arriva da, non propriamente la periferia deleuropeo e internazionale. Chi si fosse trovato a passare nei pressi del maestosoCívitas Metropolitano, casa dei colchoneros, non ha potuto non notare la: cori, striscioni, giubilo e soddisfazione popolare. Eppure non c’era nessuna vittoria in campo da festeggiare, men che meno quella della nazionale di De La Fuente contro la Georgia negli ottavi di Euro 2024. No. Il popolo delstava festeggiando se stesso per un trionfo davvero clamoroso di questi tempi: idei biancorossi, infatti,anni e anni disono riusciti a convincere la proprietà del club are al vecchio, quello che ha fatto la storia del club, abbandonando il nuovo simbolo, creato nel 2017 per ragioni di marketing.