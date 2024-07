Milan porte girevoli L’Arabia su Bennacer Può sbloccare Fofana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tra una settimana, il raduno. Nel frattempo, il mercato: l’imperativo delè comprare, ma anche vendere. In questo senso, le ultime correnti arrivano dalSaudita per. Un’opportunità tornata d’attualità per il 26enne che alpercepisce un ingaggio da 5 milioni. L’algerino ha una clausola da 50 milioni ed è una pedina sacrificabile per arrivare ad altri obiettivi a centrocampo.su tutti, in uscita dal Monaco, 25 anni, 4 gol e altrettanti assist nell’ultima annata in Ligue 1: per lui sarebbe già pronto un triennale, in un affare da 20-25 milioni. Da oggi, poi, Rabiot è a tutti gli effetti un “parametro zero“: la Juventus aveva offerto al francese un rinnovo da 7,5 milioni all’anno, ilha effettuato un sondaggio e potrebbe pareggiare la proposta per i prossimi tre anni.