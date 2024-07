Maltempo al Nord-Ovest nubifragi e danni in Piemonte In corso l’evacuazione di 500 turisti a Cogne

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024)resta isolata dalle frane che hanno reso inservibili le strade di collegamento con il paese della valle del Gran Paradiso. Anche a Cervinia e in altri Comuni della Valle d’Aosta isono ingenti e ci vorranno «varie settimane» per riportare la situazione alla normalità. La stagioneca, ormai, appare pregiudicata. Intanto, all’alba, sono ricominciate le evacuazioni da, dove ci sono ancora 500da trasportare in elicottero. Ieri, 30 giugno, gli elicotteri della Protezione civile e della Guardia di finanza hanno effettuato 92 turnazioni, portando al campo sportivo di Aymavilles in totale 499 persone. Lo riporta l’Ansa, che scrive anche che si sta lavorando per cercare di ripristinare l’acquedotto, anch’esso danneggiato dall’ondata di