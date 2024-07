Luglio col bene che ti voglio Nuova stagione tentando la svolta Programma ricco di impegni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da oggi, primo, si apre ufficialmente la2024/2025. L’alba di unaera – l’ennesima – in casa Pisa. Dalla rivoluzione tentata di Aquilani-Stefanelli, allasfida, ambiziosa, con Filippo Inzaghi (ancora in attesa di essere annunciato) e Davide Vaira. Volontà di risalire, con certezze. Inzaghi mai ha fallito il raggiungimento della zona playoff (solo a Brescia, quando fu esonerato). Ma questa, quando inizierà? Le vacanze sono agli sgoccioli. Non è ancora stata annunciata la data del raduno dei calciatori del Pisa, che però partiranno per il ritiro nell’inedita località di Bormio (che sostituisce Rovetta) tra il 13 e il 15 di, per restarci fino al 28, in attesa del comunicato ufficiale da parte del club.