Lavori in Vaticano? Niente tatuaggi e piercing né convinvenza

(Di lunedì 1 luglio 2024) La Santa Sede ha stabilito delle nuove regole per i dipendenti laici del. Si tratta di norme per lavoratrici e lavoratori che favoriscono il “decoro” estetico. E una vita personale morigerata. Sono vietati ie ia vista. Vige il divieto di adesione ad associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina della Chiesa. Soprattutto, le persone che lavoreranno indovranno essere sposate in Chiesa. Non sono ammesse coppie conviventi. Le nuove regole delvalgono sia per i Sampietrini, le maestranze che si occupano del mantenimento del luogo di culto, sia per tutti gli impiegati della Fabbrica, un organismo amministrativo nato insieme alla basilica stessa. Il regolamento è stato emesso in occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo e non ha valore solo in vista del prossimo Giubileo, ma anche per dare un segnale forte nei confronti di coloro che negli ultimi anni si sono macchiati di reati più o meno gravi.