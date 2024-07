La potenza della musica al LIMBO FESTIVAL

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Crediamo nella magia dei rituali e nella, che ci ha cambiato la vita. Crediamo nella condivisione del bello come celebrazione del nostro tempo, abbracciare il ‘nuovo’ come occasione di crescita. Desiderio e amore sono dei superpoteri.La ricompensa, la Meraviglia”, ecco questo è il, che si terrà dal 5 al 7 luglio presso la tenuta “Il Ciocco” di Barga, Lucca. Se ti fidi, credi, riceverai Al via l’edizione 2024 di, in programma dal 5 al 7 luglio, presso la splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU), nella verde Garfagnana in Toscana, che ospiterà l’evento per il quarto anno consecutivo. Si tratta di un’esperienza sensoriale a 360°, che permette di offrire benessere, divertimento e crescita collettiva comunicando rispettocomunità e amore per il territorio.