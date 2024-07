Inzaghi settimana decisiva per l’accordo con l’Inter! Agenda piena – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Oltre all’atteso arrivo del portiere Josep Martinez e all’annuncio del nuovo main sponsor Betsson, secondo quanto specificato sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola, la dirigenza nerazzurra è impegnata su più fronti, con un’attenzione particolare al futuro del tecnico Simone– È unaricca di appuntamenti e novità per. Lasi apre con la partecipazione di Marotta e Ausilio all’inizio del mercato a Rimini. Un evento cruciale che segna il via alle trattative estive e offre l’opportunità di discutere le strategie per rinforzare ulteriormente la squadra campione d’Italia. Dopo l’appuntamento a Rimini, l’amministratore delegato Marotta volerà a Roma mercoledì e giovedì per presenziare alla presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie A.