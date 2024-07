Il ruolo strategico dentro l’Uir

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nello sviluppo in chiave europea dell’Interporto di Prato unè assunto anche dalle relazioni all’interno di Uir, l’Unione Interporto Riuniti. Una rete nazionale degli interporti dispone di circa 43 milioni di metri quadrati di aree fra servizi logistici, terminal e magazzini, all’interno delle quali operano 1.200 aziende di trasporto con oltre 20.000 addetti. Un’associazione di cui l’amministratore delegato dell’Interporto di Prato, Antonio Napolitano, è vicepresidente nazionale. "Fra le varie deleghe – spiega Napolitano –, voglio sottolineare per Prato e per la Toscana soprattutto l’importanza della gestione dei rapporti con le Dogane. Unfondamentale per consolidare il percorso già intrapreso con le Dogane regionali.