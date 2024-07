I tifosi Campagna acquisti al risparmio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Macia e Melissano, pur a fronte di difficoltà non indifferenti, hanno posto l’acceleratore al mercato aquilotto con le uscite già concretizzate di Strelec, Holm, Dragowski, Cipot, quella in fase di realizzazione di Nikolaou (Anche Antonucci potrebbe partire, direzione Cesena)e con gli innesti ormai definiti di Soleri e Aurelio ai quali aggiungere quelli probabili di Vasquez (oltre al riscatto di Nagy) e, a seguire, di Pittarello. Iaquilotti stanno seguendo con grande partecipazione gli eventi di mercato e sperano che il prossimo campionato possa essere giocato, e vissuto, con meno ansia e sofferenza. Puntando addirittura, perché no, all’obbiettivo ambizioso dei play off per tornare a sognare uno Spezia da serie A. All’insegna del realismo il commento di Giordano Bartoli: "Siamo consapevoli che non sarà unafaraonica e non verrà costruita una corazzata ma una squadra di giocatori di categoria con la voglia di affermarsi.