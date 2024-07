FdI continua a crescere e tocca il 292% Atreju infierisce | E’ l’effetto Formigli grazie Corrado

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non c’è niente da fare, è il tempo della destra, è il tempo di FdI. A tre settimane del voto per le Europee, Fratelli d’Italia cresce ancora e si conferma primo partito, arrivando al 29,2% (+0,4% rispetto al voto per l’Europarlamento). Il Pd è secondo al 24% (-0,1%), il MoVimento Cinque Stelle è terzo ma scende sotto al 10% e si assesta al 9,6% (-0,4%). Perdono qualcosina Forza Italia e Lega, rispettivamente al 9% e all’8,1% (-0,6% e -0,9%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum / YouTrend per Sky TG24. Il sondaggio viene ripreso nell’immediatezza della sua pubblicazione dalla pagina Fb dicon grande euforia, ma soprattutto, con grande ironia, nello stile scherzoso e goliardico a cui hanno abituato da tempo.