Europee le manovre di Salvini per ricollocare la Lega nel nuovo gruppo di Orban | Al centro lavoro famiglia sicurezza e giovani

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) «Se aderiremo aldei patrioti europei lanciato dal primo ministro ungherese Viktor? Mi sembra la strada giusta unire chi mette al, futuro deie non finanza, burocrazia e austerità». Matteonon nasconde le strategie per fare opposizione nella prossima legislatura europea. E, a Radio 1, afferma di stare trattando con il premier ungherese, anche se ciò volesse dire sciogliere ilIdentità e democrazia presieduto dal “suo” Marco Zanni. «Stiamo valutando tutti i documenti», dice il segretario della, condividendo l’idea di «fare un grandeche ambisca a essere il terzo nell’Europarlamento e che porti avanti quello che i cittadini ci hanno chiesto, ad esempio su un ambientalismo intelligente e non ideologico».