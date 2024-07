Crollo Italia Amoruso | Con la maglia azzurra avrei dato l’anima non quella tristezza…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024) A Cityrumors.it parla l’ex difensore roccioso e determinato di Fiorentina, Rangers e Blackburn che non ha accettato la prestazione con la Svizzera: “Ci vuole ferocia e attaccamento, non so cosa sia capitato a quei ragazzi ma non si può giocare così” In campo è stato uno dei difensori più duri e tosti da superare. Era noto per la sua testardaggine e per la sua ferocia nel non mollare mai un avversario e quanto ha visto con la Svizzera, e non solo, Lorenzoproprio non riesce a concepirlo, tanto che a Cityrumors.it spiega cosa gli è rimasto dentro: “Sonono e sono rimasto dispiaciuto, ma sono anche un ex giocatore e, sinceramente, non capisco come si possa giocare in quel modo. Possono capire che ci può essere della stanchezza, ma chi ha giocato, chi è stato calciatore, soprattutto se in ballo c’è la nazionale, dai anche qualcosa in più anche quando non ce l’hai, di sicuro nontristezza che si è vista con la Svizzera, io, ma come me tanti altri ex calciatori, non la concepiamo”.