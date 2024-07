Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 1 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 1 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 1Rossella (Giorgia Gianetiempo, 27 anni) ha una discussione tesa con il padre. Nel frattempo, Ornella chiarisce con Luca, che sta attraversando un momento difficile della sua vita, anche se sa di avere sempre Giulia accanto. Ferri è angosciato perché il tribunale potrebbe sottrargli Tommy, ma nel frattempo vive un’emozione inaspettata. Serena si prende la sua rivincita sulle gemelle prima di essere coinvolta in una serata familiare imprevista. Micaela medita vendetta contro di lei, cercando l’alleanza di Manuela, che però non vuole assecondarla ed è sorpresa dalla regressione della gemella.